(Di giovedì 7 settembre 2023) Milano, 7 set. (Adnkronos) - "Èmettere a disposizionein ampia scelta, anche della grande industria di, aaccessibili per queste famiglie che ormai sono davvero in difficoltà". Lo dice Maura, presidenteItalia?, a margine della presentazione del “Rapporto2023 – Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani”, un documento redatto dall'Ufficio Studi dell'Associazione Nazionaleerative di Consumatori-con la collaborazione scientifica di Nomisma, il supporto d'analisi di NielsenIQ e i contributi originali di Circana, GS1-Osservatorio Immagino, Cso Servizi, GfK, Mediobanca Ufficio Studi. “I nostria marchioregistrano ...

...- Pizzeria Paciotti - Wang Noodles - Zin Zan - Il Giardino - Fuji chiken e dal contributo di... il sindacoincontra il prefetto Paolo De Biagi... sindaco del comune di Aprilia - Carola, assessore agricoltura del comune di Aprilia - Mauro ... presidente CIA Lazio -Stefano Giammatteo, ASPAL Lazio - Rocco D'Uva, Soc.. Agricola OP Kiwi ...'Siamo onorati - ha sottolineato MaurapresidenteItalia - di ricevere un'opera che resterà come installazione permanente davanti all' ingresso della sede pratese. Cavallini è un artista ...

Latini (Coop): "E' necessario adeguare i prezzi dei prodotti di marca" Adnkronos

Milano, 7 set. (Adnkronos) - "È necessario mettere a disposizione prodotti in ampia scelta, anche della grande industria di marca, a prezzi accessibili per queste famiglie che ormai sono davvero in di ...La scultura realizzata con una lastra di ferro colorata è stata donata dai figli dell’artista a Coop Italia. Ieri il taglio del nastro in via Nottingham.