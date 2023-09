L’artista Elio | ‘fiero ambassador di ‘Stay Alive’ e di salvare vite’

(Di giovedì 7 settembre 2023) 'Spingendo persone a fare prevenzione si salvano tante persone dal rischio di infarto' “è un titolo molto più prestigioso di un semplice testimonial. Io sono molto fiero di essereper Danacol e sono ancora più fiero di avere la possibilità di ‘’ vite umane perché in fin dei conti, spingendo le persone a fare prevenzione si salvano tantissime persone dalla possibilità di un infarto che è una delle cause principali di morte, soprattutto negli uomini sopra una certa età”. Così, con una battuta,, commenta il suo ruolo, a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova campagna, lanciata da Danacol di Danone in collaborazione con la Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, per ...

Così, con una battuta,, commenta il suo ruolo, a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova campagna 'Stay Alive', lanciata da Danacol di Danone in collaborazione con ...approfondimento Belen Rodriguez pubblica le prime foto con... Nel 2012 si sono fidanzati, per poi lasciarsi'anno successivo. ... Nel 2013, al The Ellen DeGeneres Show ,ha raccontato ......da una magnifica opera d'arte commissionata all'Tony Amos ... che'ha realizzata con la tecnica del mosaico, più duratura e ... la ex sindaca Michela Sau e'ex sindacoMulas, in quanto ...