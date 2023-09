(Di giovedì 7 settembre 2023) Uno degli anelli del leggendario cantante ha registrato un nuovo prezzo record all'. Non solo perché tempestato di diamanti, ma anche perché il primo a presentare l'iconica scritta «TCB» che venne regalato a un musicista durante un concerto. Ecco ladeltanto caro a

... la pedalata che partirà da Riccione per ritornarvi a un anno esatto dalla data di intervento... i due ciclisti proseguiranno alla volta di Riccione, per rientrare dal tour adil 27 ......Perugia ha lasciato la sede provvisoriapalazzetto di San Marco e si è 'riappropriata'... arricchito dagli 'spicchi' a chiudere l'tra curve e gradinate e a creare così un'atmosfera ...Per la corona e il mantello disegnati per il Magic Tour1986 sono state incassate 635.000 sterline mentre unCartier con onice e diamanti, regalo di Sir Elton John, 273.000 sterline che ...

L'anello del re, la storia del gioiello di Elvis Presley battuto all'asta Vanity Fair Italia

Fresco di rielezione nel Board della European Club Association (ECA), dove rappresenterà l’Italia per il ciclo 2023-2027, il CEO Corporate dell'Inter Alessandro Antonello ha fatto il punto della situa ...I tiri di tabella hanno possibilità di successo enormemente maggiori rispetto a quelli “tradizionali”. La rivelazione in un video diventato virale ...