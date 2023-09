Landi Gemelli | ‘con prevenzione cardiovascolare longevità senza malattie’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 7 settembre 2023) Campagna ‘Stay Alive’ per ‘incoraggiare i meno sensibili al controllo del colesterolo’ Laci permette anche di guadagnare non solomain buona salute, il che significa non avere alcun tipo di malattia per il maggior tempo possibile”. Lo ha detto Francesco, direttore del dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento, ortopediche e reumatologiche della Fondazione policlinicoIrccs di Roma e professore di Medicina interna e geriatria dell’università Cattolica di Roma, a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova campagna ‘Stay Alive’, lanciata da Danacol di Danone in collaborazione con la Fondazione policlinico universitario Agostino, volta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della...