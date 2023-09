L’Amico dalle ombre

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 7 settembre 2023) Di Vincenzo Calafiore 07 Settembre 2023 Udine “ ….. la cultura, come la letteratura è un viaggio fra scrittura diurna e notturna, fra sogni e illusioni, paradisi e inferni …. “ Vincenzo Calafiore Chissà se ti ricorderai di me ancora dopo molto tempo, chissà se ricorderai di quanto di me e della mia cultura ti è stato fatto dono. In fondo, vedi, uno scrittore finisce sempre per svelarsi attraverso i suoi aneddoti, libri, pensieri, ma qualcosa di più intimo e profondo ti sarà arrivata o arriva quando si comincia a riflettere e raccontare il mio pensiero come fosse tuo, come se fossero proprie letture di una vita ( mia ) adesso tua, quelle che mi hanno formato, ti hanno formato, mi hanno cresciuto, ti hanno cresciuto, perso nella fantasia che nel corso degli anni ho seminato in te, dentro di te. Ti ho fatto in qualche modo sentire il piacere della lettura, il ...