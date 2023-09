L’agente di Kvaratskhelia Rompe il Silenzio | “Non si muove da Napoli La verità sul real Madrid”

Calciomercato Juventus,diannuncia: 'Resta al Napoli'Tocca al papà di, intervenuto a 'calcionapoli24.it', intervenire sull'intera vicenda per fare chiarezza sul ...Khvichasta bene a Napoli , non ha mai preso in considerazione altre ipotesi e non ha fretta di rinnovare. Dopo il comunicato del club di De Laurentiis, a parlare sono il papà edell'......di, visto che è intenzione del presidente De Laurentiis continuare a corrispondere un milione di euro al georgiano, MVP della passata edizione della serie A, parla Mamuka Jugeli,...

L'agente di Kvaratskhelia: "Resta a Napoli. Real interessato Ecco la verità" Corriere dello Sport