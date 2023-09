L’agente di Jorginho strizza l’occhio alla Juve | “Italia sempre nel nostro cuore”

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli ,Joao Santos si è soffermato sul futuro di, con possibile destinazione Juventus . . Il centrocampista è reduce dalla mancata convocazione in Nazionale da parte di ......azzurra dal ct Spalletti (ufficialmente per scarso minutaggio nelle gambe) ma quello diresta un nome sempre caldo in tema di mercato, anche in vista della finestra invernale di gennaio.'...A confermarlo è stato il suo stesso, Joao Santos , che ai ... trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli , ha detto: "..., dagli esordi al Verona all'Europeo con'Italia Tornando ...

Jorginho, l'agente: "Può tornare in Italia". E strizza l'occhio alla Juve Tuttosport