Lady Lautaro risponde agli haters sulla gravidanza

Agustina Gandolfo, moglie del giocatore dell'InterMartinez, durante la gravidanza non ha mai smesso di allenarsi e risponde agli haters che la accusano di aver mentito sul recupero dal ...gioca, segna e convince, sua moglie si allena senza sosta. Ecco il video pubblicato sui social da Agustina ......Martinez e Joaquin Correa Il 34enne austriaco, che già era nella rosa nerazzurro ai tempi ... Leggi anche Federica Nargi, gonna cortissima e sexy look:Matri seducente. Poi vola a Bangkok ...

Allenamento e parto, Lady Lautaro punge gli haters Tuttosport

Agustina Gandolfo durante la gravidanza non ha mai smesso di allenarsi: il video social e il messaggio agli 'odiatori' del web (Da Instagram: @agus.gandolfo) ...La neomamma del secondogenito Theo, passeggia per le vie di Milano e mostra di essere stanca. Stanca sì, ma strepitosamente in forma! (Da Instagram: @agus.gandolfo) ...