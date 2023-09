La “verde” Scuderi semi-sconosciuta provoca Giambruno e tanto basta per guadagnarsi la celebrità

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 7 settembre 2023) Attaccare Andreaspalanca le porte dellae dei consensi. A sinistra è subito un’icona. La “buona” sorte è toccata a Benedettanel corso del programma “Diario del giorno” condotto, appunto,dal giornalista e compagno del premier Meloni: bersaglio numero uno di una polemica strumentale che, come sappiamo, ha tenuto banco per giorni. Alzi la mano chi conosceva laprima di essere ospite del programma, mettere in difficoltà il conduttore ela “ola” di tutto il mondo di sinistra. Pochi o nessuno. Giovanissima, classe 1991, è co-portavoce della Federazione dei Giovani Verdi Europei. E’ ecologista, femminista ma obiettivamentefino a un giorno fa. Dopodiché il video del suo intervento è diventato virale sul web e ...