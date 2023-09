La Tessaglia trasformata in un lago | gli abitanti si rifugiano sui tetti | tre morti

Leggi su europa.today

(Di giovedì 7 settembre 2023) Le piogge torrenziali in Grecia hanno trasformato la pianura dellain un enorme, uccidendo almeno tre persone e bloccandone altre centinaia in casa, molte delle quali sono state costrette a salire suiper non affogare. Atene ha lanciato delle operazioni di soccorso per...