La ' Superlega' delle squadre piccole e senza coppe

(Di giovedì 7 settembre 2023) AGI - Dopo la Super Lega dei più ricchi club europei, progetto abortito nel 2021, l'Uefa mette nel mirino anche la nascente Unione dei club europei (Uec), una sorta di 'legamedio-' che vuole dar voce a 1.400 club professionistici europei che non partecipano alle. All'Union Saint-Gilloise è stata infatti negata la permanenza nella European Club Association (Eca) proprio per la sua adesione al progetto Uec, annunciato ad aprile a Bruxelles. Lo scorso anno il club belga era stato ammesso nel 'networking' dell'Eca, presieduta da Nasser Al Khelaifi che è succeduto ad Andrea Agnelli. Il 'network' è il livello più basso (ediritto di voto) con cui si può essere membri dell'associazione che è l'unica entità riconosciuta dall'Uefa per rappresentare gli interessi dei club. Quest'anno, in occasione ...

Nasser Al-Khelaifi, presidente dell'ECA, ha parlato del nuovo accordo siglato con la UEFA, tornando anche sulla questione Superlega: 'Non dimenticherò mai tutte le uscite dal ...La Uefa e l'Associazione Europea dei Club (ECA) hanno firmato oggi a Berlino un nuovo Protocollo d'Intesa (MoU). Durante l'evento ha preso la parola ovviamente Nasser Al-Khelaifi, il presidente dell'E ...