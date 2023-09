La speculazione sulla benzina è solo quella dello Stato | i prezzi record sono colpa delle tasse

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 7 settembre 2023) Alla fine quello che tutti sostengono da settimane èconfermato anche dai consulenti del governo. Il Garante per la sorveglianza dei, Benedetto Mineo, ha implicitamente ammesso che la vera motivazione deidellaè da ricercare nella tassazione italiana più alta che nel resto d’Europa. La, quindi, non c’è stata. Se nonche continua a ottenere un extra-gettito grazie ad accise e Iva che, secondo quanto calcolato ad agosto, equivale a due miliardi di euro utili per la prossima manovra. Sale il prezzo dellae del diesel Il prezzo dei carburanti continua intanto a salire e l’unica ipotesi in campo èdi introdurre un bonus ...