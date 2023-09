La sorella minore di Kate è volata in Italia con il marito James Matthews per partecipare a una sfarzosa festa di nozze E ne ha approfittato per festeggiare lì i suoi 40 anni

Leggi su iodonna

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ieri, 6 settembre, Pippa Middleton ha compiuto 40. E perquesto importante compleanno, ladiha deciso di allungare di qualche giorno la sua permanenza in. Infatti, Philippa Charlotte Middleton èin gran segreto con ilMatthews in una magica location sul Lago di Como per il matrimonio di alcuni amici. E lì è rimasta anche per godersi ladei40. ...