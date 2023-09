La sinistra raccoglie fondi e si schiera dalla parte dei trafficanti di uomini

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 settembre 2023) Una donazione e una raccoltaperché «salvare le vite non è una colpa, ma un dovere morale». È l'iniziativa del Partito democratico della Toscana a sostegno della ong spagnola Open Arms, la cui nave è ancora ferma, per sanzione, al porto di Marina di Carrara (Carrara) dopo aver sbarcato 196 persone che erano state salvate in Mediterraneo. «Il Pd Toscana è con voi, vi ringrazia e sostiene le vostre missioni in mare con cui vengono salvate da morte certa centinaia di persone», scrivono i dem nel messaggio con cui hanno accompagnato la donazione. «L'idea che un nostro contributo si trasformi in pasti, salvagenti, abiti, coperte e opere di manutenzione di questa nave pronta a salpare di nuovo, ci fa sentiredelle loro missioni, mentre sosteniamo politicamente ogni giorno una politica migratoria fatta di accoglienza - spiega il segretario Pd ...