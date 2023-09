“La Pellegrina di Montevergine” | il murales finalista internazionale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Il murale realizzato da Edoardo Ettorre a Mercogliano nella tre giorni diCapocastello Distretto Creativo è tra i finalisti di tutto il mondo del Best of August di Street Art Cities, piattaformadi promozione della urban art. Si tratta del dipinto “Ladi” realizzata dal giovane artista di l’Aquila che concentra la sua poetica uslla relazione tra individuo e società. Ilche si erge nell’antico borgo di Mercogliano ritrae una donna che accende una candela da un cero, al crepuscolo. Un gesto semplice, che a Capocastello assume un valore potente, un viaggio nel passato millenario di queste montagne.Il viaggio che milioni di pellegrini intraprendono da secoli per raggiungere il Santuario della Madonna di. La ...