La peggior turista in montagna è Gina Bronzato | ecco cosa fa e perché è stata “premiata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Un contest sorprendente quello che “Green of Dolomites” ha deciso di organizzare questa estate. Stiamo parlando di Recharge Nature, una vera sfida dove (strano ma vero) vince ile. L’iniziativa, realizzata per sensibilizzare i turisti a prestare maggiore attenzione all’ambiente, ha dato l’opportunità ai viaggiatori indisciplinati di candidarsi comei turisti al mondo. Ad aver “vinto” questa edizione è, 36 anni, laureata in giurisprudenza e oriria di Garda. Lei ha così superato gli oltre 900 sfidanti con le sue cattive abitudini nei confronti dell’ambiente. Al Corriere Della Sera laha confessato di prediligere gli spostamenti in auto rispetto a mezzi sostenibili. Non solo: ama passare ore sotto la doccia senza pentirsi in alcun modo dello ...