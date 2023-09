Nital presenta oggi laI - 2 , unafotocamera istantanea che è dotata dell'obiettivopiù nitido di sempre e controlli manuali integrati che consentono di produrre immagini di alta qualità per ...... il ritorno di Harry Hole tra pulsioni, violenza e amore Il corpo della ragazza Non manca la... Dentro trova lasfocata di un'altra adolescente imbavagliata, con una sola annotazione: "...S e delle. E solo una wave nostalgica degli ultimi mesi che prima o poi sparirà Probabile. C'e della 'Nostalgia 90' in questo 2023 , non trovi Ma presto ce ne sarà unae noi non ci ...

La nuova Polaroid da 699 euro WIRED Italia

Polaroid ha annunciato la sua nuova fotocamera istantanea di alta gamma, denominata Polaroid I-2. Con un prezzo di 599,99$, la I-2 è stata descritta dall’azienda come la fotocamera istantanea più ...La nota rappresenta una bozza per una pubblicità di Apple-1, il primo computer dell'azienda che all'epoca della stesura era ancora in fase di sviluppo. Nel foglio si leggono alcuni dettagli interessan ...