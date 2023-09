La nuova frontiera delle truffe

Leggi su panorama

(Di giovedì 7 settembre 2023) Dopo la pandemia sono aumentati a dismisura tentativi di imbrogli, frodi ed estorsioni con «camuffamenti» di vario genere. Chi si si spaccia per Carabinieri, chi per Polizia postale, per l’Alitalia o per l’Inps... Il digitale ha peggiorato le cose. E una buona fetta della popolazione - gli anziani catapultati in un mondo sconosciuto - è più vulnerabile. Una mail che di primo acchito potrebbe sembrare assolutamente veritiera, addirittura firmata dal Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi, nella quale si parla di indagini e «procedimenti legali» nati dopo «sequestro informatico» e relativi a «pedopornografia», in cui il malcapitato ricevente sarebbe finito per errore. Come risolvere la cosa? Ovviamente seguendo le indicazioni: inviando all’Arma una risposta con tanto di carta d’identità (o passaporto) e una bolletta dell’elettricità pagata entro gli ultimi tre mesi. Ecco ...