La mia prediletta | la recensione della miniserie di Netflix

(Di giovedì 7 settembre 2023) La serie: La mia– Dear Child, 2023. Regia: Isabel Kleefeld, Julian Pörksen. Genere: Thriller, crime. Cast: Kim Riedle, Naila Schubert, Sammy Schrein, Justus von Dohnányi, Julika Jenkins, Haley Louise Jones, Hans Löw, Eskindir Tesfay Durata: 6 episodi di 47 minuti circa. Dove l’abbiamo visto:. Trama: Una donna viene investita di notte nel mezzo di un bosco. Vicino a lei c’è una bambina che si comporta in maniera strana. Per gli investigatori è un caso da risolvere in fretta e che potrebbe essere collegato alla sparizione di Lena Beck. Una giovane donna scomparsa da 13 anni. Una misteriosa figura femminile che appare all’improvviso, di notte, assieme a una bambina dal comportamento particolare. Un mistero da risolvere per ritrovare finalmente la pace. Sono pochi gli ingredienti...

L'ultima parola deve essere laperché ho quasi sempre ragione '. Non solo, parlando di se ha ... Molto brava a scuola, è l'alunnadei professori, ma anche dai compagni di classe. E' una ...... Disincanto 5 dal 1 settembre The Wolf dal 3 settembre Tahir's House dal 3 settembre Policia Carioca dal 6 settembre Infamia dal 6 settembre Top Boy dal 7 settembre Ladal 7 settembre ...7 settembre : Top Boy S3, La, Virgin River S5 Parte 1, GAMERA Rebirth. 8 settembre : In fiamme, Il tempo per noi, Spy Ops: operazioni special, Selling The OC S2. 13 settembre : ...

La mia prediletta: cosa sappiamo Today.it

La mia prediletta: miniserie Netflix basata sull'omonimo romanzo di Romy Hausmann. Dal 7 settembre in streaming.Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV imperdibili 2020 Serie TV imperdibili 2019 10 migliori serie tv coreane di sempre L'amica geniale The Handmaid's ...