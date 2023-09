La mamma di Giovanbattista | “Geolier scriverà canzone-inno alla legalità per Giogiò”

...di non rendere inutile il sacrificio di questo ragazzo e dare un senso al dolore della famiglia" è il ricordo che il deputato Francesco Emilio Borrelli ha dedicato in Parlamento a...Prima del Consiglio dei ministri la presidente del Consiglio ha ricevuto ladiCutolo, il musicista 24enne ucciso a Napoli da un minorenne, che gli ha sparato. Euro 5, ...Ai funerali diCutolo hanno partecipato anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che hanno abbracciato a lungo la. ...

Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo: 'processate il killer di mio figlio come un adulto' TGLA7

La mamma di Giovanbattista, il musicista vittima dell’omicidio a Napoli, ha preso parte nella giornata odierna all’incontro con la premier Giorgia Meloni: “Ho ribadito l’ergastolo ai minorenni. Lei mi ...Non c’è l'abbassamento dell'età per l'imputabilità, né la stretta sui siti porno. Ma non è tutto. Il Cdm ha scongiurato anche il blocco dei veicoli Diesel Euro5 in Piemonte, che doveva scattare il 15 ...