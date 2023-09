La lettera di Valditara alle famiglie | “Più dialogo tra scuola e lavoro Abbiamo più di un milione di posti di lavoro scoperti | è inaccettabile”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Da unasulle opportunità lavorative non sfruttate, alla sperimentazione del modello 4+2 in istituti tecnici: Giuseppe, un anno dopo il suo insediamento al dicastero dell'Istruzione e del Merito, dà forma concreta all'obiettivo di costruire una filiera formativa "tecnologico-professionale" in Italia. L'articolo .

... Andrea Laurenzi, referente del coordinamento toscano delle associazioni per l'autismo nonchè presidente di Arezzo autismo, ha inviato unaal ministroper far presente il disagio ,...A tal proposito i docenti di sostegno della provincia di Caserta hanno inviato unaper manifestare la propria delusione e organizzato un sit - in di protesta: 'In assenza di ...LaIl consigliere di Fratelli d'Italia Pietro Macconi " con un passato dentro Alleanza cattolica e Alleanza nazionale e con posizioni vicine a Pro Vita - ha mandato una...

Appello al ministro Valditara. Lettera Orizzonte Scuola

Samuele Appignanesi ha 22 anni e frequenta l’Università Bocconi dove a gennaio 2022 è stata introdotta la carriera alias ...Il ddl la prossima settimana in Consiglio dei ministri. Dal 2024 la sperimentazione: percorsi quadriennali e due anni negli Its ...