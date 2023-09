La legge di Bilancio sarà ridotta e il governo punterà ad alzare di poco il deficit

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 7 settembre 2023) La campagna elettorale è finita da un pezzo e ilnon può più sbandierare promesse e proposte che rimarranno solo su carta. Con ladiè venuto il momento di far quadrare i conti. E i conti, al momento, non tornano. O quantomeno non sono così semplici. Allora ladimagrissima, guarderà soprattutto alla prima metà dell’anno – quella che porterà alle elezioni Europee – e quindi rispetto ai vecchi slogan di Palazzo Chigipraticamente dimezzata, nei numeri e nel tempo, quindi anche negli effetti. «Ogni misura, se possibile, dovrà trovare una copertura all’interno dello stesso capitolo di spesa, anche se questo dovesse comportare tagli e rinunce di ministri e partiti di maggioranza», sisu Repubblica, ...