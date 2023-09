La investe una moto mentre attraversa la strada | 26enne grave a Milano

Secondobozza di decreto legge, i minori di 14 anni potranno essere sottoposti aprocedura ... Particolare attenzione è rivolta all'istruzione scolastica, ambito in cui l'Italiamolto ...Senza dimenticare che l'industria cinesecirca 100 miliardi di dollari all'anno sulla mobilità elettrica,cifra monstre che l'Europa non può permettersi". Non argomentazioni banali, visto ...Il testo del disegno di legge ora presentatola riforma degli artt. 88, 92, 94 e 95 della Costituzione per definiremodifica dell'attuale forma di governo così configurata: a) elezione ...

La investe una moto mentre attraversa sulle strisce: 26enne grave a ... ilGiornale.it

Grazie alle prime testimonianze, gli agenti della polizia locale hanno cominciato a ipotizzare la dinamica dell’incidente ...Aquino - Il sinistro è in fase di accertamento da parte della Polizia Locale. Illeso il conducente dell'automobile L'articolo Incidente tra auto e bici, ciclista ferito gravemente: è in codice rosso p ...