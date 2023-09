La Francia vola con l’aiuto di Thuram | ma ansia per Giroud

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 settembre 2023) Come segnalato già durante la serata, è arrivato il primo gol dicon la maglia della. L’attaccante è entrato al posto dell’infortunatonella vittoria per 2-0 sull’Irlanda. FILOTTO CON PROBLEMI – Cinque vittorie su cinque nel Gruppo B delle qualificazioni agli Europei per la, che al Parc des Princes liquida l’Irlanda 2-0 con un gol per tempo. Splendido il vantaggio di Aurélien Tchouaméni, un gran destro dai venti metri all’incrocio al 19?. Poco dopo cross di Theo Hernandez per Olivier, che mette male la caviglia sinistra nel contrasto ed è costretto a uscire per infortunio. Condizioni da valutare per l’attaccante del Milan, a nove giorni dal derby con l’Inter. Al suo posto al 26? entra proprio Marcus, che al 49? firma il suo primo gol con la ...