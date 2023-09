La Fine Orribile di Amarena | L' Autopsia Rivela lo Sconvolgente Retroscena

(Di giovedì 7 settembre 2023) Teramo - Durante l'condotta all'Istituto Zooprofilattico di Teramo, sono emersi dettagli fondamentali riguardo alla tragica morte dell'orsa. Gli investigatori hanno scoperto che in passatoaveva già subito spari, ma la differenza sostanziale sta nel tipo di munizioni utilizzate: erano stati sparati pallini da caccia di piccolo calibro, non proiettili calibro 12, come quelli che hanno causato la sua morte. La palla calibro 12 è stata individuata prima attraverso esami radiografici presso la Clinica Veterinaria dell'Università e successivamente è stata estratta durante l'condotta nel pomeriggio, che si è protratta fino a tarda notte. Gli spari precedenti, che sembrano essere stati di "avvertimento" o di allontanamento, sono un fenomeno abbastanza comune nelle aree dei parchi naturali. ...

La Fine Orribile di Amarena: L'Autopsia Rivela lo Sconvolgente ... abruzzo24ore.tv

