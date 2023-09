La figlia di Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi lascia tutti senza parole | tutti gli occhi per lei

Leggi su tvzap

(Di giovedì 7 settembre 2023) Personaggi TV. In questi giorni si sta tenendo l’80° edizione del Festival del Cinema di Venezia. A sfilare sul red carpet tantissimi ospiti internazionali: attori, divi di Hollywood e persino gli influencer del web. Tra questi in Laguna, hanno incantato i figli dei Vip, che insieme ai genitori hanno attirato l’attenzione dei fotografi. Leggi anche: “Fa ca**re”. Enrico Brignano choc, i social vanno su tutte le furie dopo l’ultimo video Leggi anche: Loredana Lecciso e Al Bano, il gesto improvviso non passa inosservato: cosa succede tra loro dueglipuntati sulladiGenitori e figli insieme sul red carpet: come Kasia Smutniak e Sophie Taricone hanno sfilato insieme Sophia Loren con ...