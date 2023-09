La figlia d' arte punta alla televisione come presentatrice

... Allen non coltiva soltanto la passione e il mestiere della settimama anche quella delle ... A livello di influenze musicali, Allen adora Sidney Bechet (al punto da aver chiamato Becket sua......benestante che scopre un guru in grado di vedere senza usare gli occhi e decide di imparare l'...banda di rapinatori The Mother Una micidiale assassina esce allo scoperto per proteggere la...... laboratori per i più piccoli e contest di hip - hop e freestyledi genitori musicisti, fin ... ovvero il B - boying (o Breakdance), legato al ballo, il Writing, legato alla pittura e all'...

Iginio Massari e la figlia Debora alla Mostra internazionale d'arte cinematografica a Venezia Prima Brescia

C'è un nome che risuona più che mai in casa Juventus Next Gen: l'arrivo di Scienza dall'Inter, figlio d'arte pronto a seguire le orme del padre ...Ambra Angiolini e Jolanda Renga si sono trasformate in principesse per un giorno e per una giusta causa. Mamma e figlia hanno deciso di trascorrere un pomeriggio diverso ...