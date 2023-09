La famiglia di Vialli | solo la Fondazione è autorizzata all' utilizzo del suo nome per raccogliere fondi

(Di giovedì 7 settembre 2023) «Visto il proliferare di iniziative di raccolta, lanon ha dato autorizzazione a utilizzare ildi Gianlucaad alcuna organizzazione ad eccezione die Mauro per La Ricerca e Lo Sport Onlus». Così, in una nota, diffusa dallae Mauro per la ricerca e lo sport onlus.

Assieme al fratello Vincenzo, scomparso negli anni '90, ha saputo portare l'azienda diai ... presidente di Confindustria Cuneo), ex calciatore della Juventus e fondatore con Gianluca...... lo stesso che aveva ricoperto Gianlucanella Nazionale, il figlio è sceso in campo. ... Fotogallery - Alena Seredova e Alessandro Nasi, le foto della luna di miele formato06/09/23 ...Già, la, quella che deve trasmettere i valori azzurri anche ai ragazzi di oggi magari ... Ma la storia l`ha scritta anche, in campo e fuori nel ruolo che ora è suo. "Ho un ricordo di lui ...

La famiglia di Vialli: solo la Fondazione è autorizzata all'utilizzo del ... Gazzetta del Sud

«Visto il proliferare di iniziative di raccolta fondi, la famiglia Vialli non ha dato autorizzazione a utilizzare il nome di Gianluca Vialli ad alcuna ...Sta facendo molto discutere. Non per l’evento in sé, però, ma per tutto il contorno. Il riferimento è alla partita “The Legend Gianluca Vialli”, l’evento a scopo benefico che si terrà domenica sera al ...