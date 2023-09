La dichiarazione di Nairobi e l’urlo collettivo dell’Africa in vista della Cop28

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 7 settembre 2023) Potenzialità enormi, ma pochi investimenti stranieri che tengano conto del benessere delle comunità locali e dell’ambiente circostante. È la storia senza fine del continente africano, che anno dopo anno viene spremuto per arricchire l’occidente o la Cina, consapevole dell’importanza di questo territorio nel quadrogeopolitica delle terre rare (essenziali per le tecnologietransizione energetica). L’emergenza climatica, però, sta prepotentemente dimostrando quanto sia decisivo un approccio globale e coordinato, perché il Pianeta è uno. Anche se non siamo tutti sulla stessa barca. L’Africa è il continente meno responsabile (produce circa il quattro per cento delle emissioni) ma più colpito dagli effetti del riscaldamento globale di origine antropica. E qui tornano i temigiustizia efinanza ...