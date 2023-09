La Deposizione di Cristo di Jacopo Tintoretto ai Musei Capitolini

(Di giovedì 7 settembre 2023) Giunge per la prima volta a Roma ailadi, spettacolare capolavoro del celebre pittore venezianoRobusti (Venezia 1519 -1594), detto il,il pittore più geniale e anticonformista del Rinascimento veneziano, secondo per fama solo a Tiziano. L’arrivo a Roma della monumentale tela (cm 227 x 294), che sarà esposta dal 7 settembre al 3 dicembre 2023 nella Pinacoteca Capitolina, è frutto di un importante accordo di collaborazione del 2022, tra la Sovrintendenza Capitolina e le Gallerie dell’Accademia di Venezia, prestigioso museo a cui è stato straordinariamente concesso in prestito il Battesimo didi Tiziano. La scelta di portare a Roma questo capolavoro da poco riscoperto dà l’opportunità di ammirare un’opera ...

La grande tela posta in dialogo con le opere di Domenico, figlio primogenito di Jacopo, che fanno parte della collezione permanente. Un'occasione per scoprire, o riscoprire, i capolavori custoditi nei ... che i visitatori della Pinacoteca Capitolina in Piazza del Campidoglio protrano ammirare la splendida e monumentale "Deposizione di Cristo" di Jacopo Tintoretto. Uno dei capolavori della modernità ...

