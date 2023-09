In realtà era già in atto un faticoso processo diStato per Stato, ostacolato dai movimenti più conservatori e religiosi: Città del Messico fu la prima giurisdizione ......"incostituzionale il sistema sistema giuridico che penalizza l'nel Codice penale federale, perché viola i diritti delle donne e delle persone in gestazione'. La'...... dalla procreazione controllata alla, dal divorzio all'abrogazione del reato di adulterio femminile, con il riconoscimento di una parità " in termini di diritto di ...

La depenalizzazione dell’aborto in Messico ha una storia Il Post