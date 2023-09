La Crocs della figlia si incastra nella scala mobile e viene risucchiata L’appello della mamma | “State lontani dai bordi”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Basta dare un’occhiata alle foto per capire come solo la prontezza di riflessiabbia evitato il peggio. E per questo adesso la donna, Olivia Jill, lancia un accorato appello alle altre mamme affinché prestino anche loro la massima attenzione alle scarpe che i loro figli indossano quando prendono delle scale mobili. Ma cosa è successo? La donna stava appunto prendendo lacon la suapiccola, che in quel momento indossava delle ciabatte di gomma del noto marchio, quando ad un certo punto una delle calzature si èta negli ingranaggi. Fortunatamente la donna se ne è accorta subito e ed è riuscita a sollevare lasfilandole il piede dalla scarpa prima che questo venisse maciullato dalla ...

'Le storie delle Birkenstock e delle- prosegue Laidler - sono naturalmente paragonabili: entrambi i marchi sono passati dai marginimoda al mainstream negli ultimi anni e Birkenstock ...Per non parlarecollaborazione virale trae MSCHF, il collettivo che con ironia sta dando nuova linfa vitale al fashion system. Anche Emporio Armani porta gli stivali nel suo hangar ...I vari Birkenstock,, Scholl, Teva, Suicoke, solo per citare alcuni tra i brand più noti, ... colori, varianti, decori e, mossa astuta, collaborazioni di lusso con grandi nomimoda. VEDI ...

La Crocs della figlia si incastra nella scala mobile e viene risucchiata Il Fatto Quotidiano

Basta dare un’occhiata alle foto per capire come solo la prontezza di riflessi della mamma abbia evitato il peggio. E per questo adesso la donna, Olivia Jill, lancia un accorato appello alle altre mam ...Attenzione alle scarpe che si indossano perché sulle scale mobili potrebbe essere pericoloso. A lanciare l'allarme è una mamma preoccupata per il piede di sua figlia che ...