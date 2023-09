La casa delle fate | il luogo più magico di Milano

Leggi su dilei

(Di giovedì 7 settembre 2023) Avete mai visto una? Non c’è bisogno di arrivare molto lontano, perché ne abbiamo una proprio qui, nel cuore di: si tratta di un’abitazione davvero affascinante e ricca di magia, il cui passato, tuttavia, sembra essere abbastanza ambiguo. Resta comunque un angolo speciale della città meneghina, che merita assolutamente una visita. Andiamo a scoprire questo piccolo gioiello. La, pura magia Ad una prima occhiata, potrebbe sembrare di essere approdati per errore a Disneyland: questa villetta circondata da uno splendido giardino assomiglia infatti a quelle fantastiche rappresentazioni di caseprincipesse, da cui ci aspetteremmo che possa uscire, da un momento all’altro, qualche damina d’altri tempi vestita in ...