La cantieristica navale | un potenziale strategico nazionale

Leggi su leurispes

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’Italia, con il suo esteso tratto costiero affacciato sul mar Mediterraneo, dipende fortemente dal settore cantieristico. Nel 2022 il mercato mondiale dellaha raggiunto un valore di più di 150 miliardi di dollari, con proiezioni al rialzo fino a quasi 200 miliardi nel 2030. Un settore dominato da aziende cinesi, coreane e giapponesi, ma che vede l’italiana Fincantieri figurare nella top ten mondiale dei principali player. Un comparto che impiega circa 135mila occupati in 32mila imprese In Italia l’“industria del mare” rappresenta un grande valore aggiunto per la crescita economica e l’innovazione tecnologica, contribuendo a consolidare l’Italia come centro nevralgico delle attività marittime europee e, in certa misura, anche globali. Senza contare, poi, l’impatto prodotto da un comparto che impiega circa 135mila occupati in ...