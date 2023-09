La Camera approva il nuovo codice rosso sulla violenza alle donne Le sinistre si astengono

(Di giovedì 7 settembre 2023) Lahato la Proposta di legge sulsulle vittime didomestica e di genere, giàta dal Senato, con 200 sì, nessun voto contrario e 61 astenuti. La norma si inserisce nell’ambito del cosiddetto ‘’ e prevede un’ulteriore ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la Corte d’appello, che ricorre quando il pubblico ministero, nei casi di delitti didomestica o di genere, non senta la persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato. Ad astenersi sono stati i parlamentari del Pd e di Avs. IlCon le modifiche apportate oggi, il procuratore ...

Se uccide, rapina o spaccia, un 14enne deve pagare come un 50enne", ha detto il vicepremier Matteo Salvini , sostenuto dalla presidente della commissione Giustizia alla, Giulia Bongiorno, ...Nel giorno dell'ultimo femmincidio ai danni di una 39, uccisa a colpi di pistola dall'ex compagno poi suicidatosi, l'aula dellain via definitiva la proposta di legge sulle nuove norme al 'Codice rosso' per le vittime di violenza domestica e di genere. Il testo, già votato dal Senato, ha ottenuto a Montecitorio ...... vicepresidente dei deputati di Forza Italia: 'La cosa che voglio sottolineare è vedere a questo tavolo il nostro segretario nazionale e Ministro Antonio Tajani ed il nostro capogruppo alla, ...

La soddisfazione del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin: "Non era semplice, risultato non scontato" ..."Velocità è quello che chiede allo Stato una donna che denuncia una violenza e il rafforzamento del Codice Rosso rappresenta in questo senso un ...