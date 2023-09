(Di giovedì 7 settembre 2023) Ricordiamo la situazione della politica di allargamento che è parte integrante della politica di vicinato tenendo conto che la Federazione Jugoslava, nata nel 1945, si è dissolta nel 1992 con il seguito sanguinoso di due guerre civili in Bosnia e in Croazia e la contestata dichiarazione di indipendenza del Kosovo nel 2008 e che il Consiglio europeo ha deciso nel 2003 che il futuro dei Balcani detti occidentali è nell’UE e ha chiesto una accelerazione delle procedure di adesione nel 2022. L’Albania ha chiesto di aderire nel 2009 e le è stato concesso lo status di candidato nel 2014. Non sono ancora iniziati i negoziati di adesione- La Bosnia Erzegovina ha chiesto di aderire nel 2016 e le è stato concesso lo status di candidato nel 2022. Il Montenegro, che ha dichiarato la sua indipendenza dalla Serbia nel 2006, ha presentato domanda di adesione nel 2008, ha ottenuto lo status di ...

In effetti, sebbene negli scorsi anni, e soprattutto a partire dal 2016, l'Unioneè ... Alcuni esperti chiamano questo fenomeno "strategica": significa, in buona sostanza, che all'...In effetti, sebbene negli scorsi anni, e soprattutto a partire dal 2016, l'Unioneè ... Alcuni esperti chiamano questo fenomeno "strategica": significa, in buona sostanza, che all'...

La cacofonia europea sull’allargamento dell’Unione Linkiesta.it

Il tema del presente articolo è trattato più dettagliatamente nel volume “Oltre il Trattato del Quirinale: le relazioni italo-francesi alla prova dei mutamenti politico-strategici in Europa”, curato d ...