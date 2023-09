Kourtney Kardashian incinta del quarto figlio | intervento d' urgenza per salvare il feto

" Sarò sempre grata ai miei incredibili dottori per aver salvato la vita del nostro bambino" . Con queste paroleha iniziato il lungo post Instagram, nel quale ha raccontato i suoi ultimi drammatici giorni. L'imprenditrice americana, 44 anni, è in attesa del suo quarto figlio dall'attuale ...La gravidanza di sua moglieè stata messa a rischio per un sopraggiunto problema, non meglio specificato, che ha costretto i medici a intervenire con un'operazione chirurgica per ...Sono stati giorni difficili pere Travis Barker , che sono in attesa del loro primo figlio insieme (hanno entrambi tre figli da precedenti relazioni). La modella e imprenditrice è stata infatti ricoverata d'...

Kourtney Kardashian dopo la grande paura: “Grata ai dottori per aver salvato la vita del nostro bambino” Whoopsee

Una settimana fa il batterista Travis Barker aveva dovuto abbandonare improvvisamente il tour europeo dei Blink-182 per tornare negli Stati Uniti a causa di «un urgente problema… Leggi ...Attraverso un post Instagram Kourtney Kardashian ha rivelato di avere avuto gravi problemi di salute a causa della gravidanza e di avere rischiato di perdere il bambino ...