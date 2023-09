Kiev | iniziato l' export di grano attraverso i porti della Croazia - Dagli Usa prime munizioni all' uranio impoverito

07 set 13:44l'export di grano attraverso i porti croatihaa esportare grano attraverso i porti croati: lo ha detto la ministra dell'Economia ucraina, Yulia Svyridenko, come riporta ......duramente Nel frattempo i corrispondenti militari russi annunciano che stamattina èun ... non hanno avuto successo, mentre ci sono segnalazioni di pesanti perdite tra l'82a Brigata di. ...La Russia è stata sostenuta da un certo numero di paesi, il cui numero haad aumentare in ...ancora una volta la questione delle violazioni della Convenzione da parte del regime die dei ...

Kiev, iniziato l'export di grano attraverso i porti croati - Kiev, iniziato l ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Svyridenko ha discusso dell'export di grano con il premier croato Andriy Plenkovich durante un incontro bilaterale al vertice dell'iniziativa dei Tre Mari a Bucarest.Stato: 07/09/2023 12:41 Almeno 16 persone sono state uccise in un pesante bombardamento russo in un quartiere affollato di Kostyantynivka, nell'Ucraina ...