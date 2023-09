Kamala Harris lascia Giacarta alla fine del vertice Asean - Usa

La vicepresidente degli Stati Unitiha lascia l'aeroporto internazionale Soekarno - Hatta di Giacarta dopo aver partecipato al vertice ASEAN - USA e al vertice dell'Asia orientale nella capitale indonesiana. In un'...Un'affermazione alla quale il vicepresidente degli Stati Uniti,, ha replicato ricordando 'l'impegno degli Usa nel Sud - Est asiatico e, più in generale, nell'Indo - Pacifico'. Ma la ...... la vicepresidente,. "La posta in gioco è alta per gli ispanici in queste elezioni e non diamo assolutamente nulla per scontato. Stiamo investendo più e prima che mai per raggiungere ...

Indonesia, Kamala Harris arriva a Giakarta per il vertice Asean - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Milano, 7 set. (askanews) - La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha lascia l'aeroporto internazionale Soekarno-Hatta di Giacarta dopo aver partecipato al vertice ASEAN-USA e al vertice ...(LaPresse) La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris è arrivata a Giacarta in Indonesia per prendere parte al vertice dell'Associazione ...