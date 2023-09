Juve Stabia-Avellino | un derby dalle curve chiuse

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl GOS (Gruppo operativo sicurezza), riunito nella mattinata ha confermato che la partita di lunedì sera (ore 20.45) traha confermato quanto paventato nei giorni scorsi. Il settore ospiti dello stadio “Romeo Menti” di Castellammare diresterà chiuso con il divieto di vendita dei biglietti per i residenti in provincia di. Ilin programma lunedì (ore 20.45) sarà giocato, quindi, con lee con la trasferta vietata ai tifosi irpini. Resterà chiusa anche la “Curva San Marco“. La conferma è arrivata dalla società gialloblu: “per i fatti accaduti nella gara dei playoff stagione 2022/2023“, nella gara contro l’, in programma lunedì (ore 20.45) allo ...

Giuseppe Di Bari, direttore sportivo del Crotone ed ex, in conferenza stampa questa mattina ha parlato proprio della squadra di Caneo: 'La vittoria contro il Benevento non mi meraviglia, ...Avellino . La decisione del GOS, che si è riunito in mattinata per la gara- Avellino , ha certificato quanto ormai chiaro da giorni. Il settore ospiti dello stadio 'Romeo Menti' di Castellammare resterà chiuso con il divieto di vendita dei biglietti per i ...Castellammare di. Laha reso noto che, 'per i fatti accaduti nella gara dei playoff stagione 2022/2023', nella gara contro l'Avellino, in programma lunedì (ore 20.45) allo stadio 'Romeo Menti' di Castellammare ...

Juve Stabia - Avellino: Curva San Marco chiusa, abbonati in Tribuna Varano Virgilio

Uficiale il divieto di trasferta per i tifosi dell’Avellino, in occasione del derby campano con la Juve Stabia di lunedì. Chiusa anche la Curva Sud del “Menti”, che deve scontare un turno di squalific ...Jerry Mbakogu, attaccante del Carpi ai tempi di Cristiano Giuntoli dirigente, ha parlato positivamente del direttore sportivo della Juventus ...