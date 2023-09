(Di giovedì 7 settembre 2023) Lantus sarebbe stata molto vicina a ingaggiare. L'attaccante del Siviglia era in procinto di approdare in bianconero, ma il club biancorosso avrebbe bloccato tutto.

La Juventus sarebbe stata molto vicina a ingaggiare Suso . L'attaccante del Siviglia era in procinto di approdare in bianconero, ma il club biancorosso avrebbe bloccato tutto.L'ex esterno rossonero, conosciuto l'interesse della, ha aperto alla cessione e al ritorno in ... le richieste avanzate hanno fermato la trattativa sul nascere, bloccando, di fatto, ogni...Castellammare di Stabia . LaStabia ha reso noto che, 'per i fatti accaduti nella gara dei playoff stagione 2022/2023', ... Non saràritirare il biglietto lunedì, giorno della gara'.

"Juve, possibile nuovo affondo per Suso a gennaio: i dettagli" Corriere dello Sport

Si è chiusa una grandissima sessione di calciomercato estiva che ha visto tantissimi trasferimenti concludersi in ogni zona d'Europa. Ora si parla del futuro di Molina che può cambiare ...Sacchi, Capello, Lucescu, Prandelli e Crespo non hanno dubbi: Inter favorita per lo Scudetto, Milan e Napoli un passo indietro, la Juve dipende da Chiesa e Vlahovic ...