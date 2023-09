Juve | Pogba in tribunale il 15 settembre | confronto col fratello per il caso dell'estorsione

Zazzaroni, restando in tema, ha poi concluso il suo intervento a Pressing parlando die sottolineando come il centrocampista francese non avrebbe fiducia in sé stesso a causa dei troppo ...In corsa c'è anche la: è senza coppe, ma dipende dal recupero di". Sempre restando in tema di ex allenatori, anche Cesare Prandelli la vede allo stesso modo: "La favorita allo scudetto è ...Le soluzioni alternative di Massimiliano Allegri per sostituire: Miretti e Yildiz scalpitano Alla luce dell'ennesimo problema fisico di Paul, arrivato appena dopo 3 partite di campionato, la Juventus è consapevole che dovrà trovare delle alternative valide.

Juve alla ricerca dell'erede di Pogba: perché piacciono Diarra e Koné. E c'è anche Kamara... La Gazzetta dello Sport

Il calvario, per Paul Pogba, non accenna a concludersi. Il centrocampista, nel corso della partita contro l'Empoli, poi vinta per 2-0 dalla sua Juventus grazie alle reti di Danilo e Vlahovic, ha ...Abbiamo visto quanto importante sia per la Juventus avere a disposizione Pogba anche solo uno spezzone di partita”.