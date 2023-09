Juve | la Cassazione sposta il processo Prisma da Torino a Roma | niente Milano | Primapagina

(Di giovedì 7 settembre 2023) 2023-09-06 23:10:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Lantus aveva chiesto dire la sede delda, o in subordine a. Oggi si è tenuta l’udienza davanti ai supremi giudici della Quinta sezione penale della Corte diche, accogliendo il ricorso della difesa, ha deciso di trasferire gli atti del procedimento al pubblico ministero presso il Tribunale della Capitale. L’UDIENZA – Oggi il procuratore generale ha ribadito verbalmente quanto scritto nelle memorie di luglio, esprimendosi di fatto per lomento del. Invece i pm della Procura di, Marco Gianoglio e Mario Bendoni puntavano ...

La Corte diha deciso, dopo l'eccezione sollevata dagli avvocati difensori dei manager della Juventus indagati per falso in bilancio, di spostare al Tribunale penale di Roma l'eventuale processo che ...I giudici della quinta sezione dellahanno dichiarato infatti l'incompetenza ... FOTOGALLERY %s Foto rimanenti juventus Tutte le tappe dei processi plusvalenze e stipendifuori dalla ...... il vice Pavel Nedved e i dirigenti Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene): dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Torino sulla vicenda ( come chiesto dalla) , la Corte diha ...

Inchiesta Prisma spostata a Roma: la Cassazione dà ragione alla Juventus sulla competenza territoriale Virgilio Sport

Sorpresa per la sentenza della Corte di Cassazione sul Processo Prisma, partito in seguito a una serie di controlli di Consob e Covisoc su alcune operazioni di mercato della Juventus tra il 2018 e il ...È arrivata la decisione della Cassazione che ha stabilito la competenza territoriale dell’inchiesta Prima sulle plusvalenze che vede coinvolta la Juventus e i suoi dirigenti con le ipotesi di reato di ...