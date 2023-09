Juve | cambia il capitano | cosa succede nelle gerarchie di Allegri

... e tra queste c'è appunto la, che a Roma ha il server con il quale comunica al mercato i dati ... La sostanza della decisionepoco: a Torino non avrebbero dovuto occuparsi delle faccende ...La rivoluzione di Spalletti: comel'Italia. Una rivoluzione ragionata . Luciano Spalletti, ... ma grande lavoro di interdizione, come spesso accade nelladi Max Allegri . Tonali e Barella, ...La sostanza non: si ferma la macchina della Procura di Torino, tutto passa in mano ai pm di Roma. Un punto importante messo a segno dai legali dellae di tutti gli indagati.

Perché il trasferimento dell'inchiesta Prisma è un successo per la Juve: cosa cambia e cosa succede ora La Gazzetta dello Sport

Con l'addio di Leonardo Bonucci la fascia da capitano della Juventus ha un nuovo padrone: la scelta di Massimiliano Allegri ...La giustizia sportiva in Italia funziona come È convinto di no un ex magistrato interrogato sul caso Juventus.