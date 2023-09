Jupiter- Il destino dell’universo 2 esiste? Il flop delle sorelle Wachowski e il mancato sequel

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 7 settembre 2023) Nel 2015,– Il, diretto dalleLana e Lilly, è stato rilasciato nei cinema italiani. Questo film ambizioso prometteva di portare il pubblico in un’epica avventura di fantascienza, con eroi coraggiosi e nemici da sconfiggere. Il cast stellare includeva Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean ed Eddie Redmayne, insieme ad altri attori noti come Vanessa Kirby. La complessa trama di- IlLa trama di– Ilci trasporta in un futuro non molto lontano, dove incontriamoJones (interpretata da Mila Kunis), una donnapulizie immigrata russa. La sua vita prende una ...