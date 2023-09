Jessica Selassié passa il testimone a Edoardo Tavassi | ritorno in tv per gli ex vipponi | ecco dove e quando

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 7 settembre 2023) Dae le sorelle Clarissa e Lulù arivedremo in tv gli ex gieffini a partire da settembre Dal Grande Fratello Vip 7 ad un nuovo progetto radio e tv per, che ha conquistato il pubblico del reality nella scorsa edizione con la sua simpatia, e non solo il pubblico: anche la sua compagna d’avventura Micol Incorvaia, con la quale stanno ancora insieme. Una storia che ha appassionato i telespettatori del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e che continua a essere seguita sui social,la coppia condivide dei bei momenti insieme per i follower. Oltre ai progetti di coppia, per l’ex vippone si prospetta unin tv.? ...