Jenni Hermoso denuncia Rubiales | si va verso un processo per il bacio ' rubato'  

(Di giovedì 7 settembre 2023) AGI - La calciatrice spagnolaferha sportocontro il presidente della federcalcio, Luis, per ilsulle labbra ricevuto durante la premiazione per i mondiali vinti in Australia. La formalizzazione dell'accusa, arrivata martedì con una deposizione davanti alla Procura Generale a Madrid, è cruciale perché l'inchiesta preliminare per "violenza sessuale" già avviata possa andare avanti., già sospeso dalla Fifa e dalla stessa Rfef, rischia quindi ora seriamente undavanti al Tribunale Nazionale. L'incriminazione per il' del 20 agosto a Sydney dovrebbe essere resa nota con un comunicato. La 33enne centrocampista spagnola aveva spiegato che ilnon era ...

Vilda, infine, ha ammesso di non aver ancora parlato con Jennifer, la giocatrice baciata da Rubiales durante la premiazione della finale di Coppa Del Mondo. 'Conoscoda 16 anni. L'ho ...Spanish football chief Luis Rubiales refused to resign today after a week of heavy criticism for his for his unsolicited kiss on the lips of female playerfollowing Spain's Women's ...Ramos ha commentato la denuncia dia Rubiales. "È una questione molto delicata. Rubiales penso che si sia comportato in modo inaccettabile e come presidente della Federazione e uno dei ...

Jenni Hermoso denuncia Rubiales in procura per il bacio “rubato” dopo la vittoria ai mondiali femminili. La solidarietà delle “Furie Rosse” Milleunadonna.it

L'attaccante 33enne spagnola ha formalizzato l'accusa davanti alla Procura generale AGI - La calciatrice spagnola Jennifer Hermoso ha sporto denuncia contro il presidente della federcalcio, Luis Rubia ...Per meglio chiarire, dacché la logica non è immediata: è stato Luis Rubiales, il presidente della Federazione, a baciare Jenni Hermoso. Però adesso hanno licenziato pure Vilda, perché la colpa del ...