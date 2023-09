Jenni Hermoso denuncia Rubiales | si va verso un processo per il bacio ' rubato'  

Leggi su agi

(Di giovedì 7 settembre 2023) AGI - La calciatrice spagnolaferha sportocontro il presidente della federcalcio, Luis, per ilsulle labbra ricevuto durante la premiazione per i mondiali vinti in Australia. La formalizzazione dell'accusa, arrivata martedì con una deposizione davanti alla Procura Generale a Madrid, è cruciale perché l'inchiesta preliminare per "violenza sessuale" già avviata possa andare avanti., già sospeso dalla Fifa e dalla stessa Rfef, rischia quindi ora seriamente undavanti al Tribunale Nazionale. L'incriminazione per il' del 20 agosto a Sydney dovrebbe essere resa nota con un comunicato. La 33enne centrocampista spagnola aveva spiegato che ilnon era ...