...è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli . Ecco quanto evidenziato da CN24: "Lotta scudetto Le milanesi si......trasmissione 'Si Gonfia la Rete' di Raffaele Auriemma è intervenuto il giornalista Xavier. Mancano 35 giornate alla fine, ci105 punti a disposizione. Inter e Milan Hanno lavorato ...Dopo più di 18 anni passati a calcare alcuni dei palchi internazionali più famosi,pronti a ...ci guiderà lungo 30 sonetti di Shakespeare "traditi" e tradotti in napoletano da Dario. ...

Jacobelli: “Sono convinto che Spalletti come ct farà un ottimo lavoro” Pianeta Milan

Marialuisa Jacobelli fa letteralmente impazzire i suoi follower sui social: forme mozzafiato per la giornalista ...“In questo momento bisogna innanzitutto pensare a battere Macedonia del Nord e Ucraina. Mi è piaciuto comunque l’entusiasmo con cui Spalletti si è insediato dopo le delusioni dell’addio di Mancini. So ...