Italian Motor Week | 100 appuntamenti in 40 comuni

EccoWeek , manifestazione organizzata da 'Città dei Motori', la rete Anci che associa quaranta Comuni del 'Made in Italy' del settore. Più di 100 gli eventi organizzati in tutta Italia da ...Mentre Noale torna a sognare grazie ai successi dell'Aprilia nel MotoGp, l'amministrazione comunale, aderendo alla prima edizione dell'Week, si prepara ad ospitare, nelle piazze del centro, una grande esposizione dedicata agli appassionati di motori.Week L'evento si svolgerà domenica 17 settembre, ma sarà ...... Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Fiorano Modenese e Modena, in occasione della prima edizione dellaWeek, l'evento nazionale promosso dalla rete ANCI Città dei Motori per ...

"Condividiamo la necessità di rinnovare il parco auto italiano espressa dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso delle interrogazioni di oggi alla Camera dei Deputati.Tanti gli appuntamenti in piazza: crash test, sfilata di auto e moto storiche, mostre e persino la supercar che sfreccia a 370 km/h ...